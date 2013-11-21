Кабмин поручил создать трехстороннюю комиссию с ЕС и Россией

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №905-р от 21 ноября.

“Предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств по оживлению торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”, - сказано в распоряжении.

Министерству экономического развития и торговли, Министерству промышленной политики, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству инфраструктуры поручено принять меры по внесению в государственные целевые, отраслевые и региональные программы изменений, направленных на развитие торговли, производственной кооперации и обмен технологиями с государствами- членами СНГ с целью сохранения рабочих мест и решения других социальных вопросов на основе повышения экономической устойчивости государства.