Анонс на 22 ноября

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «РФ vs ЕС: кто спасет украинскую экономику?». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Ситуация в Украине после Вильнюсского саммита: экономический прогноз. Насколько перспективен для украинских производителей европейский рынок? Готова ли Россия к реальной экономической войне с Украиной? Готов ли Евросоюз кредитовать украинскую экономику? Как будут развиваться экономические отношения с Россией в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС? Участники: Андрей Сенченко, народный депутат Украины, ВО «Батькивщина», Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, член Совета НБУ, Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий; Людмила Супрун, председатель Народно-демократической партии. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Вице-премьер-министр Александр Вилкул с целью контроля за ходом строительства транспортной развязки на Почтовой площади Киева проведет выездное рабочее совещание с участием министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Г.Темника, руководителей КГГА А.Голубченко, М.Кучука и руководителей строительных компаний.

* Пресс-конференция в рамках проекта "Мнения" на тему: "Кто даст Украине деньги в 2014 году и на каких условиях?" с участием д.эконом.наук, проф., председателя правления Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, президента Центра экономического развития Александра Пасхавера, исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко.

* Круглый стол на тему: "Состояние рынка оценки для целей налогообложения".

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