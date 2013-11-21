Евросоюз проиграл Украину России - польский депутат

Варшава. Европейский Союз потерпел поражение в борьбе с Российской Федерацией за вовлечение Украины в свою сферу влияния.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение сегодня в эфире TVN24 выразил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Сейма Польши, депутат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS) Кшиштоф Щерский, комментируя провальное голосование в Верховной Раде Украины за законопроекты, которые могли бы предоставить осужденной экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко выехать за границу на лечение.

Депутат также раскритиковал польскую власть за недостаточно активные усилия, направленные на поддержку евроинтеграции Украины.

"Не только Евросоюз, но и Польша потерпела поражение, потому что Польша должна была быть значительно более активной на двустороннем уровне", - сказал Щерский.

Он отметил, что польская власть не использовала возможностей предыдущего саммита "Восточного партнерства", который состоялся при председательстве Польши в Евросоюзе, и совместного с Украиной финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

"Саммит "Восточного партнерства" в Варшаве завершился фиаско, а Евро-2012 не принесло таких политических последствий, которых можно было ожидать, а именно таких, которые бы продемонстрировали, что Украина и ЕС - одно целое", - сказал депутат.

Щерский также заявил, что польская власть утратила влияние на Украину, которое имела ранее, при президентах Лехе Качинском и Александре Квасневском.

Депутат также заметил, что Россия, которая призывает Украину присоединиться к Таможенному союзу, ничего не требует от украинцев, в отличие от европейцев.

"ЕС в этом соглашении не только что-то предлагает, но также требует от Украины. Российская сторона не требует, а только предлагает. Сменила тактику с запугивания на поощрение", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не приняла ни одного из 6 законопроектов относительно решения «вопроса Тимошенко» и не рассматривала евроинтеграционный закон о прокуратуре.

МИД Польши после провального голосования в Верховной Раде сообщил, что все-таки надеется на компромисс в этом деле.

Также сегодня Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.