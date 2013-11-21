Фюле отменил свой визит в Украину

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле отменил свой завтрашний визит в Украину.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Представительстве ЕС в Украине.

«Я подтверждаю, что этот визит отменен», - сказал пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Как сообщал УНИАН, Фюле сегодня во второй половине дня должен был вылететь в Киев для поиска компромисса по вопросам, которые остаются нерешенными с тем, чтобы подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это должен был быть уже второй визит Фюле в Украину на этой неделе.

Верховная Рада сегодня не смогла принять ни один из шести законопроектов, которые разрешили бы заключенной бывшему премьеру Юлии Тимошенко отбыть на лечение за границу.

ЕС выдвигает требование устранения выборочного правосудия как предпосылку для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Позже сегодня Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.