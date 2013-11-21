Азаров решил подождать, пока Европа не компенсирует потери от снижения торговли с РФ

Переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, комментируя правительственное решение о приостановке подготовки к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Правительство будет приостанавливать процесс переговоров по подписанию Соглашения до момента, пока мы не поймем и не найдем выход из ситуации, когда падение промышленного производства в наших отношениях со странами СНГ будет компенсировано за счет европейского рынка, поскольку в этом случае (подписания соглашения — УНИАН) очень серьезно пострадает экономика нашей страны и это отразится на уровне жизни всех наших людей», - сказал Бойко.

Он отметил, что своим решением правительство выполняет задачу, поставленную Президентом. «Президент поставил четкую задачу, чтобы не было ухудшения положения наших людей, снижения заработных плат, пенсий при подписании этого Соглашения», - сообщил Бойко.

При этом он отметил, что сегодняшнее решение правительства не является результатом переговоров премьер-министров Украины и России 20 ноября, а было принято в результате анализа торговых отношений между Украиной и Россией за последний месяц. «Сегодняшнее постановление является результатом анализа последнего месяца торгово-экономических отношений (с Россией — УНИАН)», - сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

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