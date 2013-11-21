Клименко: решение об отсрочке ассоциации с ЕС принято исходя из докладов министров

Кабинет министров на заседании в четверг принял решение об отсрочке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом исходя из докладов профильных министров и вице-премьер-министров.

"Касаемо решения, которое сегодня приняло правительство, то оно принято, исходя из тех реалий, которые мы видим, исходя из тех докладов, которые сделали профильные министры и вице-премьер-министры. По этому поводу четко выразил позицию Николай Янович Азаров, и добавить к этой ситуации мне нечего", - сказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко журналистам на брифинге в четверг.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

"С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и разработки комплекса мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами-членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, обеспечивающего паритетные отношения между Украиной и государствами-членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности государства... Приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и действие решения Кабинета министров Украины от 18 сентября 2013 г. “О подготовке к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны”, - сказано в распоряжении правительства от 21 ноября 2013 года.