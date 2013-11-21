Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто

17:59, 21 ноября 2013
Разное
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Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник сообщил, что поскольку трибуна и президиум парламента заблокированы, вечернее заседание объявляется закрытым.

Он напомнил, что завтра заседание начнется в 10 часов.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиции заблокировали работу парламента.

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