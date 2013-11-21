У ЕС есть запас терпения, но время до вильнюсского саммита истекает - глава МИД Литвы

Брюссель. 21 ноября. УНИАН. Министр иностранных дел председательствующей в Европейском Союзе Литвы Линас Линкявичус заявил, что украинскому правительству нужно время на размышления, и у ЕС есть терпение, но его запас исчерпывается, поскольку до вильнюсского саммита "Восточного партнерства", на котором планировали подписать Соглашение об ассоциации, осталась всего неделя.

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Линкявичус заявил на конференции в Брюсселе.

"Украинскому правительству нужно время на размышления. Они хотят, чтобы Россия была как-то привлечена. Но мы также сказали, что все в руках украинцев - они должны решить сами. Никто не может навязать решений", - сказал Линкявичус.

"Мы не имели определенности от Украины. Политическая динамика стремительно меняется. Принятие закона о выборах - хорошая новость. Но нам нужна ясность в вопросе закона о лечении заключенных за рубежом. Многое зависит от лидеров Украины и, в частности Януковича", - сказал литовский министр.

"Нам нужны не только технические, а стратегические решения. У нас много терпения, но время исчерпывается", - прибавил он.

Линкявичус отметил, что предложение Украины о создании трехсторонней комиссии Украина-ЕС-Россия для проведения переговоров о торгово-экономических отношениях было "неожиданным", однако добавил, что все же на данное время нет плана "Б", то есть сценария на случай неподписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе 28-29 ноября.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Также Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.