Евросоюз оставляет в силе предложение для Украины - МИД Германии

Варшава. Европейский Союз заинтересован в сохранении хороших отношений с Украиной и оставляет актуальным подготовленное предложение сотрудничества, но только украинцы могут решить, хотят ли им воспользоваться.

Об этом говорится в обнародованном заявлении министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, которая имеется в распоряжении УНИАН.

"Мы заинтересованы в сохранении хороших отношений с Украиной. Наше предложение настоящего партнерства остается в силе. Все, однако, зависит, есть ли у Киева воля развивать европейское направление", - заявил министр, комментируя новость о приостановке Украиной подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Вестервелле напомнил, что Евросоюз определил несколько ключевых моментов, которые должны засвидетельствовать, насколько украинская власть в действительности заинтересована в активизации сотрудничества с ЕС.

"Мяч на поле Украины. Это суверенное право украинцев - свободно избирать свой собственный путь", - отметил он.

"Европейский Союз сделал Украине далекоидущее предложение близкого политического и экономического сотрудничества. Мы бы хотели видеть Украину, которая разделяет наши ценности и вместе с нами двигается к большей свободе и процветанию", - добавил Вестервелле.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским соообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Также сегодня Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.