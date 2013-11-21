Кабмин намерен создать в Украине институт бизнес-омбудсмена

Кабинет Министров Украины намерен создать в Украине инициированный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) институт бизнес-омбудсмена - «Институт мониторинга деловой среды» (ИМДС), главной целью которого будет защита малого и среднего бизнеса от коррупции.

Об этом в ходе круглого стола сообщил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Игорь Шевердин.

«ЕБРР инициировал это событие. На данный момент документ находится в Кабмине и в ближайшее время будет подписан», - сказал Шевердин.

Он отметил, что институт будет иметь прямой контакт с общественные организациями властями и бизнесом, а его основными функциями будут обработка жалоб, а также выяснения системных причин нарушения прав предпринимателей.

Шевердин добавил, что ИМДС совместно с межведомственной комиссией по вопросам защиты прав инвесторов и противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий будет заниматься защитой малого и среднего бизнеса от коррупции, созданием понятных и прозрачных правил для бизнеса и равных конкурентных условий.

Кроме того он напомнил, государство через фонд поддержки малого и среднего бизнеса реализует программу микрокредитования. В частности дает кредиты необходимые в производство, а также покупку оборудования.

Как сообщал УНИАН, идея создания института-омбудсмена возникла в апреле 2013 года во время посещения Украины делегацией Европейского банка реконструкции и развития с целью обсуждения ряда антикоррупционных инициатив.

В июле глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявил, что введение в Украине института бизнес-обмудсмена, имеющего прямой контакт с властями и бизнесом, позволит существенно улучшить позиции Украины в процессе борьбы с коррупцией и неконкурентным поведением на рынках.

Коллегия Министерства доходов и сборов в апреле приняла решение о создании Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности (Инвестиционного совета) при министерстве, который должен заниматься вопросами улучшения инвестиционного климата, налогов и сборов, а также наработкой изменений к законодательству.