ТОП-10 (21 ноября)

Верховная Рада провалила все законопроекты по Тимошенко

Кабмин обсудит требование МВФ о повышении коммунальных тарифов

Комитет ФРС США настроен на сворачивание программы смягчения

Кабмин хочет поднять акцизы на дизтопливо

МВФ: ассоциация с ЕС не гарантирует возобновления финансирования Украины

Украина приостанавливает работу над Соглашением с ЕС - решение Кабмина

Кабмин поручил создать трехстороннюю комиссию с ЕС и Россией

Украина не рассчитывает на средства МВФ - Бойко

Фюле отменил свой визит в Украину

Квасневский уверен, что Россия вынудила Украину отказаться от ассоциации с ЕС

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Верховная Рада провалила все законопроекты по Тимошенко

Верховная Рада Украины не поддержала ни один из шести предложенных сегодня законопроектов относительно лечения заключенных за рубежом, в частности - экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения голосования за все 6 законопроектов, ни один из которых так и не был поддержан и, соответственно, все они считаются отклоненными, народные депутаты из трех оппозиционных фракций поднялись со своих мест и начали скандировать: «Ганьба!».

Так, за законопроект внефракционного народного депутата Анжелики Лабунской «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, приговоренных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), проголосовали 194 народных депутата из 419, зарегистрированных в сессионном зале. От фракции Партии регионов “за” проголосовал один депутат, от “Батькивщины” - 89, «УДАРа» — 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ - 0, внефракционных - 28.

За законопроект лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока «О запрещении выборочного правосудия и снятия препятствий к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами» (№ 3479) проголосовали 192 народных депутата из 417, зарегистрированных в сессионном зале. От фракций ПР и КПУ “за” не проголосовал ни один из депутатов, от “Батькивщины” - 90, «УДАРа» — 41, ВО “Свобода” - 35, внефракционных — 26.

За законопроект внефракционного депутата Сергея Мищенко “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения осужденных за рубежом” проголосовали 195 народных депутатов из 418, от ПР “за” проголосовал 1, от “Батькивщины” - 90, «УДАРа» — 41, ВО «Свобода» - 35, КПУ - 0, внефракционных - 28.За законопроект внефракционного депутата Владимира Купчака «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу, лиц, приговоренных к лишению свободы, а также осужденных, которые находятся на лечении в заведениях здравоохранения за пределами учреждений исполнения наказаний)» (регистрационный номер 3526) проголосовали 193 народных депутаты из 417, зарегистрированных в зале. От ПР “за” проголосовал 1 депутат, от “Батькивщины” проголосовали 90, «УДАРа» — 40, ВО «Свобода» - 35, КПУ — 0, внефракционных — 27.

За законопроект внефракционного депутата Олега Ляшко «Об освобождении Тимошенко Юлии Владимировны от дальнейшего отбывания наказания» проголосовали 190 депутатов из 417 зарегистрированных. От ПР “за” проголосовал 1, от “Батькивщины” проголосовали 90 депутатов, от «УДАРа» - 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ — 0, внефракционных — 23.

За законопроект Андрея Кожемякина и группы оппозиционных депутатов "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации принципа гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний" (№ 3599) проголосовали 195 народных депутатов из 415. От ПР — 1, от “Батькивщины” - 90, «УДАРа» — 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ — 0, внефракционных — 28.

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Кабмин обсудит требование МВФ о повышении коммунальных тарифов

Кабинет министров Украины намерен обсудить требование ключевого кредитора страны — Международного валютного фонда о повышении цены на газ и коммунальных тарифов для населения на 40%, заявил на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров.

«Вчера я получил письмо от МВФ. И хочу процитировать несколько положений на языке оригинала. Условия: повышение цены на газ и тарифов для населения приблизительно на 40%, обязательства замораживания базовой, минимальной, общеноминальной заработной платы на текущем уровне, существенное сокращение расходов бюджета, снижение субсидий в энергетике, постепенное свертывание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - сказал Азаров.

«Я хочу спросить у наших оппонентов: вас устраивают такие условия?.. Министры и члены Кабмина поддерживают эти условия? Мы обсудим этот вопрос попозже», - заявил премьер.

При этом он отметил, что такие меры необходимы «для получения кредитов МВФ, чтобы выполнять финансовые обязательства перед самим же Фондом».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам работы миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходимо принять комплекс мер.

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

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Комитет ФРС США настроен на сворачивание программы смягчения

На заседании комитета ФРС США подавляющее большинство голосовавших членов высказалось за сохранение Федрезервом объемов программы количественного смягчения. Однако настроения членов комитета изменяются, передает ПРАЙМ.

Так, Эстер Джордж, занимающая пост главы ФРБ Канзас-Сити, выступила за сокращение QEIII.

На заседании также рассматривалась возможность сокращения программы в отсутствие данных о сильном росте экономики. Некоторые члены Комитета высказывали мнение о том, что решение по сокращению QEIII будет принято на одном из ближайших заседаний.

По мнению экспертов, теперь ФРС хочет сократить объемы программы количественного смягчения, только если статистические данные по экономике США не окажутся слишком негативными.

На фоне решений ФРС США курс доллара на торгах в среду, 20 ноября, вырос до 1,3440 доллара за евро с 1,3538 доллара за евро.

Курс доллара к иене снизился до 100,03 иены за доллар со 100,13 иены за доллар в конце предыдущих торгов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) возрос до 81 пункта с 80,71 пункта.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.

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Кабмин хочет поднять акцизы на дизтопливо

Правительство внесло в Верховную раду законопроект, который предлагает приравнять ставки акцизного сбора на дизтопливо к тем, что действуют для бензина.

В Кабмине считают, что это позволит увеличить объем средств на ремонт дорог до 40 млрд грн, но приведет к подорожанию дизтоплива, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Внесенный на этой неделе в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания Государственного дорожного фонда" предусматривает ряд инициатив, которые позволят увеличить средства, выделяемые на ремонт дорог, до 40 млрд грн (сегодня тратится 17,4 млрд грн), рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам транспорта и связи Борис Колесников.

По его словам, документ предполагает введение единой ставки акцизного сбора на бензины и дизтопливо в размере 198 евро за тонну. Сейчас ставка акцизного сбора на бензин составляет 198 евро за тонну, тогда как на дизтопливо она в зависимости от содержания серы колеблется в пределах 46-98 евро за тонну.

По мнению Колесникова, сегодня разница в акцизном сборе используется для злоупотреблений, когда акциз платится по минимальной ставке либо происходит подмена одного вида нефтепродукта другим. Он отметил, что себестоимость дизельного топлива ниже, чем себестоимость бензина, а цена практически такая же, и поэтому рост ставки акцизного сбора может и не привести к резкому подорожанию топлива на рынке.

По мнению Колесникова, сегодня разница в акцизном сборе используется для злоупотреблений, когда акциз платится по минимальной ставке либо происходит подмена одного вида нефтепродукта другим. Он отметил, что себестоимость дизельного топлива ниже, чем себестоимость бензина, а цена практически такая же, и поэтому рост ставки акцизного сбора может и не привести к резкому подорожанию топлива на рынке.

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МВФ: ассоциация с ЕС не гарантирует возобновления финансирования Украины

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС не гарантирует возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше на инвестиционном форуме в Киеве.

«Нет связи между подписанием соглашения об ассоциации и программой с МВФ. Я хочу подчеркнуть, что это неправильные ожидания, которые нужно исключить», - сказал Жером Ваше.

В то же время представитель МВФ напомнил о рисках, с которыми столкнется Украина, если откладывать внедрение рекомендаций МВФ. «Существует необходимость полномасштабной политики реформирования. Что касается нашей политики, мы довольно постоянны и смотрим сквозь призму дисбалансов», - отметил Ваше и напомнил о рекомендациях по итогам последней миссии по обеспечению гибкого обменного курса, снижению фискального дефицита, в том числе в результате повышения тарифов на газ, и реформированию финансового сектора.

«Правительство работает над выработкой предложения о реформировании политики, которая будет ответом на эти вопросы», - резюмировал глава представительства МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам работы миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходимо принять меры по обеспечению «роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

Напомним, Украина планирует подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября. В настоящее время у экспертов нет полной уверенности, что соглашение будет подписано.

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Украина приостанавливает работу над Соглашением с ЕС - решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №905-р от 21 ноября.

“С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и разработки комплекса мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами-членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, обеспечивающего паритетные отношения между Украиной и государствами-членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности государства... Приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и действие решения Кабинета Министров Украины от 18 сентября в 2013 г. “О подготовке к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны”, - сказано в распоряжении правительства.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября этого года Кабмин на очередном заседании одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

21 ноября 2013 года в Вене Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина продолжает путь евроинтеграции.

Он отметил, что Украина сделала большую работу на этом пути. "Мне приятно отметить, что во время моего полета в парламенте был принят еще один важный закон", - сказал Янукович, пообещав, что в Украине этот путь будет продолжен.

Реагируя на высказывание своего австрийского коллеги, который сравнил евроинтеграцию Украины с восхождением на высокую гору и сказал, что сейчас Украине осталось лишь 50 метров, Янукович отметил, что расстояние немного больше и оно самое трудное и ответственное.

"Тот небольшой промежуток времени, за который Украина прошла очень непростой путь, он нам дал возможность сегодня представить, что этот путь положителен для Украины... Мы прошли за короткий промежуток времени очень большой путь. Я хочу сказать, что мы не бежали, и не устали за это время, мы прошли быстро, но прошли таким образом, чтобы на этом пути увидеть реально объективную оценку всего того, что мы делали. Мы не разочарованы этой работой. Более того, я убежден, что нас это еще больше вдохновляет идти дальше по этому пути”, - сказал Янукович.

"Если делать такое сравнение, как сделал Президент Фишер, о достижении вершины и т.д., то я могу сказать, что нам еще далеко до вершины идти, и я убежден, что мы прошли еще небольшое расстояние, расстояние для того, чтобы увидеть эту вершину. Видна она или не видна - сейчас еще трудно сказать, главное понятно, что мы прошли, возможно, самый легкий участок”, - сказал Янукович, добавив, что чем дальше идти - тем труднее и больше препятствий.

Но, по словам Януковича, Украину это не пугает, и у Украины есть уверенность, что страна идет верным путем. «И мы дальше будем идти по пути европейской интеграции», - сказал Президент.

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Кабмин поручил создать трехстороннюю комиссию с ЕС и Россией

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №905-р от 21 ноября.

“Предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений, расширение и содействие международной торговле, дальнейшую либерализацию рынка, согласование регуляторной базы для улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств по оживлению торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”, - сказано в распоряжении.

Министерству экономического развития и торговли, Министерству промышленной политики, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству инфраструктуры поручено принять меры по внесению в государственные целевые, отраслевые и региональные программы изменений, направленных на развитие торговли, производственной кооперации и обмен технологиями с государствами- членами СНГ с целью сохранения рабочих мест и решения других социальных вопросов на основе повышения экономической устойчивости государства.

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Украина не рассчитывает на средства МВФ - Бойко

Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко, отвечая на вопрос УНИАН, можно ли рассчитывать на получение кредита МВФ после приостановки подготовки к подписанию соглашения об ассоциации.

«Мы и так не рассчитываем на средства МВФ, поскольку ключевое требование МВФ, которое было высказано в последнем предложении — это повышение тарифов на коммунальные услуги на 40%. Позиция Президента нашей страны, что мы не можем перекладывать условия кабального контракта, который был подписан предыдущим правительством, на плечи наших людей. Поэтому повышения тарифов не будет», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд дол. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд дол. Четвертый транш в размере 3,8 млрд дол. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by почти на 16 млрд дол. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Фюле отменил свой визит в Украину

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле отменил свой завтрашний визит в Украину.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Представительстве ЕС в Украине.

«Я подтверждаю, что этот визит отменен», - сказал пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Как сообщал УНИАН, Фюле сегодня во второй половине дня должен был вылететь в Киев для поиска компромисса по вопросам, которые остаются нерешенными с тем, чтобы подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это должен был быть уже второй визит Фюле в Украину на этой неделе.

Верховная Рада сегодня не смогла принять ни один из шести законопроектов, которые разрешили бы заключенной бывшему премьеру Юлии Тимошенко отбыть на лечение за границу.

ЕС выдвигает требование устранения выборочного правосудия как предпосылку для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Позже сегодня Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

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Квасневский уверен, что Россия вынудила Украину отказаться от ассоциации с ЕС

Варшава. Российская Федерация "беспрецедентным давлением" на власть Украины вынудила ее отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил член Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине, экс-президент Польши Александр Квасневский в интервью польскому ТVN24.

"Россияне использовали целый арсенал возможностей, имеющих в Украине. Видим сейчас от этого эффект", - сказал он.

Квасневский выразил мнение, что украинская власть действительно планировала подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до того момента, пока россияне летом этого года не начали ограничивать доступ украинских товаров на свой рынок.

"Задержка экспорта в таких отраслях, как металлургия, машиностроение. Нам говорили об огромных потерях, которые переживает экономика. На многих предприятиях люди не только не работают, но им не платят денег", - сказал Квасневский, пересказывая беседу с главой украинского правительства Николаем Азаровым.

Экс-президент Польши также сказал, что украинский премьер назвал вынужденным отказ от подписания Соглашения об ассоциации, которое также предусматривает создание углубленной зоны свободной торговли с ЕС.

"Он заявил, что Украина стоит над пропастью, и правительство в этой ситуации решило принять "краткосрочное" решение, жертвуя долгосрочными перспективами. Соглашение об ассоциации принесло бы эффекты в долгосрочной перспективе, а договоренность, которой, вероятно, вчера достигли главы правительств Азаров и Медведев в Петербурге, дает передышку на ближайшие несколько месяцев", - сказал Квасневский.

По его словам, сложно спрогнозировать, когда Евросоюз может вернуться к теме подписания соглашения с Украиной, напомнив, что в следующем году состоятся выборы в Европарламент, а в 2015 году - выборы нового Президента Украины.

"Выглядит, что этот перерыв может быть скорее длинным, чем коротким", - сказал Квасневский.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским соообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Также Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.