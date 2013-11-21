Неподписание Соглашения с ЕС приведет к «потеплению» отношений с Россией - эксперт

Неподписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом «моментально» снимет все проблемы в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией и приведет к «потеплению» отношений между Киевом и Москвой, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Неподписание соглашения моментально снимает те риски, которые шли со стороны России. Я бы предположил, что произойдет немедленная разблокировка торговли, экспортеры начнут себя гораздо лучше чувствовать, моментально, в краткосрочной перспективе. Россия должна показать немедленное потепление в плане торговых отношений с украинской стороной», - сказал Устенко в комментарии агентству УНИАН.

При этом он отметил, что правительство допустило просчет, не придав должное значение возможности введения Россией ограничительных мер, предусмотренных соглашением о зоне свободной торговли СНГ.

«Считалось, что никаких дополнительных торговых барьеров не возникнет, и это предположение основывалось на том, что у нас есть Договор о свободной торговле в рамках СНГ, в котором 2-я и 4-я статьи говорят достаточно четко, что стороны берут на себя обязательства не повышать имеющиеся торговые барьеры, а работать в перспективе на их снижение. Очевидно, это был явный просчет и явная ошибка», - сказал эксперт.

При этом Устенко отметил, что не стоит связывать ситуацию с Соглашением об ассоциации с ЕС с возможностью получения кредита МВФ.

«К сожалению, для украинской стороны никакой связи между двумя этими событиями не существует. МВФ имеет один мандат, ЕС имеет другой мандат. То, что мы слышали от ЕС касаемо МВФ, это не просто наивно... В ЕС видимо просто заблуждаются в своем видении стратегии, которую проводит МВФ по отношению к другим странам. Если Соглашение об ассоциации не будет подписано, повестка дня переговоров между Украиной и МВФ не поменяется ни на йоту, так же как она бы не поменялась, если бы мы подписали соглашение. В данном случае Украина должна более активно действовать в отношениях с МВФ и быть более сговорчивой. Рассматривать вопросы, связанные с альтернативным финансированием со стороны России, я бы не стал. МВФ это совершенно другое качество денег. Деньги не пахнут, но в данном случае они пахнут. И деньги МВФ гораздо больше нравятся на Западе украинским кредиторам и инвесторам», - отметил Устенко.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия, в частности, повышение тарифов на газ.