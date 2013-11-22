ЕС разочарован решением правительства Украины по соглашению с ЕС - Эштон

Европейский Союз разочарован решением правительства Украины приостановить переговорный процесс по подготовке к подписанию соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности - вице-президента Европейской Комиссии Кэтрин Эштон, имеющемся в распоряжении УНИАН.

"ЕС принимает к сведению решение правительства Украины приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной. Это разочарование не только для ЕС, но, по нашему мнению, для народа Украины», - говорится в заявлении.

Эштон отмечает, что проведенные Украиной реформы могли бы принести результат. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС стало бы сигналом для инвесторов активизировать работу с Украиной, дало бы импульс переговорам по предоставлению кредита МВФ.

В своем заявлении Эштон также отмечает, что будущее для Украины заключается в сильной взаимосвязи с Евросоюзом.

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