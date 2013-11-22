Кабмин не имел юридических полномочий приостанавливать ассоциацию с ЕС – эксперт

Кабинет министров Украины не имел полномочий и компетенции принимать решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Василий Филипчук в эфире «5 канала».

«Данное распоряжение Кабинета министров является юридически абсолютно ничтожным. У нас есть закон о международных договорах. Этот закон, ст. 5 и 7 четко расписывает компетенции правительства и Президента в подготовке подобных договоров. Иными словами, Кабмин не имел права принимать такое решение…. Кабинет министров не имел компетенции принимать такое решение… Данным решением Кабинет министров берет на себя политическую ответственность. Если вы не соглашаетесь с теми или иными условиями, почему вы берете на себя ответственность за такой геополитический разворот?» - подчеркнул Филипчук.

По его словам, данное постановление Кабмина содержит фактические ошибки. «Если вы возьмете это название Соглашение об ассоциации и текст данного постановления, они отличаются», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

«С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и разработки комплекса мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами-членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, обеспечивающего паритетные отношения между Украиной и государствами-членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности государства... Приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и действие решения Кабинета Министров Украины от 18 сентября в 2013 г. “О подготовке к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны», - говорится в распоряжении Кабинета министров №905-р от 21 ноября.

21 ноября, в Вене Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина продолжает путь евроинтеграции.

Он отметил, что Украина сделала большую работу на этом пути. ”Мне приятно отметить, что во время моего полета в парламенте был принят еще один важный закон”, - сказал Янукович, пообещав, что в Украине этот путь будет продолжен.

18 сентября этого года Кабмин на очередном заседании одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.