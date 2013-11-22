Имя Иосифа Кобзона будет зарегистрировано в качестве товарного знака

Имя Иосифа Кобзона будет зарегистрировано в качестве общеизвестного товарного знака. Об этом «Известиям» рассказали в Первой патентной компании (ППК), которой и было поручено заняться регистрацией имени известного певца. Регистрация в качестве общеизвестной марки является высшей степенью патентной защиты. И первым среди звезд ее может получить Иосиф Кобзон.

Общеизвестный товарный знак редко регистрируется даже крупными компаниями, поскольку процедура является самой длительной (год и и более) и дорогостоящей (1–1,5 млн рублей, или). Заявитель должен доказать, что его имя не только известно каждому россиянину, но и ассоциируется именно с определенным человеком.

Как рассказали в ППК, инициатором регистрации «Иосифа Кобзона» стал известный продюсер Игорь Сандлер, взявший на себя оформление заявки. Как пояснил «Известиям» сам продюсер, таким оригинальным подарком он решил порадовать своего давнего друга. Как подчеркнул Сандлер, после регистрации собственником товарного знака будет сам Кобзон.

Эксперты отмечают, что регистрация звездами своих имен становится всё более распространенным явлением. Одной из первых свое имя зарегистрировала Алла Пугачева, которая также оформила на себя товарные знаки «Филипп Киркоров» и «Филипп». Теннисистка Мария Шарапова зарегистрировала на себя бренд Sugarpova, под которым выпускала конфеты и украшения. Ответственнее всех подошла к защите имени Алина Кабаева: у нее в портфеле более 10 товарных знаков, включая разные варианты написания имени и фамилии, а также товарные знаки «Гимнастка Алина» и «Спортсменка Алина». В качестве товарного знака была зарегистрирована ее фотография.

Но «Иосиф Кобзон» первым из звезд регистрирует имя в качестве общеизвестного товарного знака. Из забрендированных фамилий высшую степень патентной защиты имеют только ТМ «Коркунов» (для конфет) и «Смирновъ» (для водки).