США разочарованы решением Украины приостановить интеграцию с ЕС

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выразил разочарование решением украинского правительства приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Позицию правительства США озвучила спикер Госдепартамента США Джен Саки, сообщает «Голос Америки».

“Если информация верна, и если это окончательное решение украинского правительства в канун саммита в Вильнюсе, мы разочарованы. Мы верим, что еще есть время снять все преграды, оставшиеся на пути к подписанию Соглашения в Вильнюсе, если приложить соответствующие усилия”, - сказала Саки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.