В Госдуме РФ назвали решение Украины по ассоциации с ЕС «голосом здравого смысла»

Москва. В Государственной думе РФ приветствуют решения Кабинета министров Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и готовы оказаться экспертную помощь в расчетах экономических и правовых последствий по этому соглашению.

Об этом УНИАН заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Мы приветствуем решение правительства Украины, равно как его приветствуют и здравые силы в самой Украине. Это решение направлено на поддержание суверенитета, территориальной целостности и независимости Украинского государства и его экономики», - сказал Слуцкий.

«Россия, в любом случае, будет поддерживать партнерские отношения с Украиной, в том числе, если Киеву потребуется экспертная помощь в расчетах экономических и правовых последствий по ассоциации с Евросоюзом, создания зоны свободной торговли с ЕС. Это распространяется и на плоскость парламентской дипломатии», - добавил он.

По словам Слуцкого, решение Кабинета министров Украины о приостановлении процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом – «это голос здравого смысла», поскольку в случае создания ассоциации Украине сложно будет восстановить объем промышленного производства в рамках торгово-экономических отношений с Россией и другими государствами СНГ.

Также нужно посмотреть, насколько будет утрачиваться и как будет восстанавливаться уровень внутреннего рынка, который обеспечил бы паритетные отношения между Украиной и странами-членами Европейского Союза, считает Слуцкий.

«В любом случае, решение о евроинтеграции - это суверенное право Украины. Но стоит напомнить, что ряд, прежде всего, украинских экспертов говорили о пагубных последствиях ассоциации с ЕС для национальной экономики и безопасности Украины, ее самостоятельности, а также предупреждали о не просчитанных до конца последствиях принятия Соглашения об ассоциации с ЕС. Требуется тайм-аут. И именно здесь здравый смысл восторжествовал», - убежден российский парламентарий.

Как сообщал УНИАН 16 сентября Слуцкий заявил, что подписание Украиной Соглашения с Еврсоюзом об ассоциированном членстве не исключает ее участия в евразийском проекте России, Беларуси и Казахстана.

21 ноября Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

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