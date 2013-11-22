Для прекращения евроинтеграции Украины необходимо решение Верховной Рады – эксперт

Для прекращения евроинтеграции как внешнеполитического курса Украины необходимо решение Президента и Верховной Рады, заявил эксперт по международным вопросам Василий Филипчук в эфире «5 канала».

По его словам, Кабинет министров не имел права принимать решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Мы не остановили евроинтеграцию… После того, как Президент примет указ и Верховная Рада примет изменения в основы внешней политики, тогда можно говорить о том, что евроинтеграция прекратилась», - отметил эксперт.

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев при этом отметил, что «Если правительство само парафировало соглашение, оно имеет право его отменить. «Но я согласен, что сегодня рано говорить о изменении внешнеполитического курса», - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Вчера, 21 ноября, в Вене Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина продолжает путь евроинтеграции.

Он отметил, что Украина сделала большую работу на этом пути. ”Мне приятно отметить, что во время моего полета в парламенте был принят еще один важный закон”, - сказал Янукович, пообещав, что в Украине этот путь будет продолжен.

Реагируя на высказывание своего австрийского коллеги, который сравнил евроинтеграцию Украины с восхождением на высокую гору и сказал, что сейчас Украине осталось лишь 50 метров, Янукович отметил, что расстояние немного больше и оно самое трудное и ответственное.

“Тот небольшой промежуток времени, за который Украина прошла очень непростой путь, он нам дал возможность сегодня представить, что этот путь положителен для Украины... Мы прошли за короткий промежуток времени очень большой путь. Я хочу сказать, что мы не бежали, и не устали за это время, мы прошли быстро, но прошли таким образом, чтобы на этом пути увидеть реально объективную оценку всего того, что мы делали. Мы не разочарованы этой работой. Более того, я убежден, что нас это еще больше вдохновляет идти дальше по этому пути”, - сказал Янукович.

“Если делать такое сравнение, как сделал Президент Фишер, о достижении вершины и т.д., то я могу сказать, что нам еще далеко до вершины идти, и я убежден, что мы прошли еще небольшое расстояние, расстояние для того, чтобы увидеть эту вершину. Видна она или не видна - сейчас еще трудно сказать, главное понятно, что мы прошли, возможно, самый легкий участок”, - сказал Янукович, добавив, что чем дальше идти - тем труднее и больше препятствий.

Но, по словам Януковича, Украину это не пугает, и у Украины есть уверенность, что страна идет верным путем. «И мы дальше будем идти по пути европейской интеграции», - сказал Президент.

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