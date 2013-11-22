Кокс и Квасневский: тайм-аут, скорее всего, продлится достаточно долго

Миссия Европейского парламента в Украине в составе Пэта Кокса и Александра Квасневского разочарована решением украинского правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Об этом говорится в заявлении членов миссии Кокса и Квасневского, сообщает сайт экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

"Мы принимаем к сведению замечания премьер-министра о напряженном положении в экономике и давлении со стороны России, которое резко увеличилось в последние недели", - отмечается в заявлении.

Кокс и Квасневский считают, что народ Украины должен получить заверение от руководителей Европейского Союза, что двери к европейским надеждам и стремлениям Украины не будут закрыты.

"Европейский Союз приложил огромные усилия для сотрудничества с Украиной на протяжении последних 18 месяцев, не в последнюю очередь с помощью этой миссии. Тайм-аут, относительно которого принято решение украинской властью, не лишен очевидных серьезных рисков и, скорее всего, продлится достаточно долго, а процесс, если и возобновится, будет осложнен в связи с решением, принятым сегодня", - заявила миссия Европарламента.

Также члены миссии заявили о необходимости активно следить за условиями содержания и обращения с Тимошенко.

"Мы рекомендуем Европейскому Союзу и, в частности президенту Шульцу и Европейскому парламенту, как инициаторам этой миссии, исходя из обязательств соблюдать осторожность, активно следить за условиями содержания и обращения с госпожой Тимошенко. Конкретные меры должны быть приняты для обеспечения этого", - заявили Кокс и Квасневский.

Кокс и Квасневский сообщили, что сегодня утром вновь посетят Верховную Раду Украины, а затем отправятся в Харьков, чтобы встретиться с Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

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