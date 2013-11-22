В Европе не видят надобности в переговорах ЕС-Украина-Россия

Брюссель. Предложение украинского правительства, которое остановило процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, о проведении переговоров в трехстороннем формате ЕС-Украина-Россия "не является выходом и не имеет прецедентов", заявил министр председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, в специальном заявлении, распространенном миссией Литвы при ЕС, говорится: "Предложение относительно проведения трехсторонних переговоров - не выход из ситуации и не имеет прецедентов. Предложение ЕС относительно двусторонних переговоров остается в силе, и мы не видим роли для третьих стран в этом процессе".

"Мы не верим в какое-либо отложение подписания Соглашения. Это убрало бы шансы на подписание и отложило бы выгоды, которые Соглашение об ассоциации дало бы в перспективе украинцам", говорится в заявлении.

"Европейский Союз всегда говорил, что будет готов подписать Соглашение об ассоциации - наиболее амбициозное из подобных документов - если и когда Украина будет готова и, ЕС всегда настаивал, что окончательный выбор относительно проведения нужных реформ лежит на украинцах. Принимая во внимание сколько уже было сделано на этом пути, мы сожалеем о решении правительства Украины", добавил господин Линкявичус в своем заявлении.

Он еще раз отметил, что политическую инициативу в свои руки в данное время должен взять президент Украины Виктор Янукович для "воплощения европейских устремлений украинского народа".

"Украина, страна с 46-миллионным населением, стала ближе к Европейскому Союзу в последние годы. Как представляется, народ Украины уже решил, что он хочет принадлежать к европейской семье", говорится в заявлении.

Литовский министр добавил, что планы парафирования Соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли с Грузией и Молдовой на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября остаются в силе.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.