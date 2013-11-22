Польша разочарована решением Азарова, но все еще надеется на Януковича

Варшава. Польша разочарована решением украинского правительства о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС и надеется, что окончательное решение в деле подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом примет Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Виктор Янукович.

Об этом говорится в заявлении польского министерства иностранных дел, которым располагает УНИАН.

"Украина является суверенным государством, и мы относимся с уважением к ее решению. В то же время выражаем разочарование, что процесс сближения с Европейским союзом был задержан на последней прямой", - говорится в обнародованном сегодня документе.

МИД Польши отметил, что принятое вчера украинским правительством решение может привести к "замораживанию" европейской интеграции на неопределенное время, что негативно повлияет на реализацию необходимых для Украины реформ.

"Мы напоминаем, что окончательное решение в деле подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС примет Совет национальной безопасности и Президент", - говорится в заявлении.

Польские дипломаты возложили полную ответственность за это дело на украинскую власть.

"Польша и ЕС были готовы к далеко идущему компромиссу", - отметили в польском МИД.

В то же время в министерстве заверили, что польская власть будет и в дальнейшем поддерживать развитие добрососедских отношений с Украиной и проевропейских настроений среди украинцев.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

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