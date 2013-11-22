Россия уже ждет Украину в Таможенном союзе

В Госдуме РФ ожидают, что после отказа от ассоциации с Евросоюзом правительство Украины примет решение о вступлении в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Об этом УНИАН сказал депутат Госдумы России Роман Худяков.

«Я думаю, что следующим шагом правительства Украины будет вхождение в Таможенный союз, я знаю много моих коллег из Верховной Рады, которые всегда выступали за вступление в Таможенный союз, большинство бизнесменов в Украине знают, что в случае вступления в Европейский Союз их заводы рухнут в одночасье», - сказал Худяков.

При этом Худяков отметил, после отказа от ассоциации Украина сможет сохранить рынок Таможенного союза.

В то же время, по его словам, получить плюсы от Таможенного союза можно будет только после вступления в это интеграционное объединение.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством из атомной энергии и их государствами-членами.

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