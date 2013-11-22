Квасневский: Правительство без согласования с президентом ни одного решения не приняло бы
Варшава. Участник мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Александр Квасневский считает, что решение украинского правительства о приостановке евроинтеграции государства было согласовано с Президентом Виктором Януковичем.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Квасневский сказал в интервью информационному агентству Польского радио IAR.
"Это страна, где позиция Президента сильная, я убежден, что правительство без согласования с Президентом Януковичем ни одного решения не приняло бы", - сказал он.
Квасневский в который раз выразил мнение, что Украина решила не подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре этого года из-за сильного давления Российской Федерации и сложной экономической ситуации. По его словам, собственно, так объяснял решение правительства премьер Николай Азаров.
Квасневский выразил сожаление, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не будет подписано в Вильнюсе.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
В тот же день в Вене Президент Украины Янукович заявил, что Украина продолжает путь на евроинтеграцию.
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