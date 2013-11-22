Квасневский: Правительство без согласования с президентом ни одного решения не приняло бы

Варшава. Участник мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Александр Квасневский считает, что решение украинского правительства о приостановке евроинтеграции государства было согласовано с Президентом Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Квасневский сказал в интервью информационному агентству Польского радио IAR.

"Это страна, где позиция Президента сильная, я убежден, что правительство без согласования с Президентом Януковичем ни одного решения не приняло бы", - сказал он.

Квасневский в который раз выразил мнение, что Украина решила не подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре этого года из-за сильного давления Российской Федерации и сложной экономической ситуации. По его словам, собственно, так объяснял решение правительства премьер Николай Азаров.

Квасневский выразил сожаление, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не будет подписано в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

В тот же день в Вене Президент Украины Янукович заявил, что Украина продолжает путь на евроинтеграцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Польша разочарована решением Азарова, но все еще надеется на Януковича

Азаров о приостановке ассоциации с ЕС: требования МВФ стали "последней каплей"

Для прекращения евроинтеграции Украины необходимо решение Верховной Рады – эксперт

В Госдуме РФ назвали решение Украины по ассоциации с ЕС «голосом здравого смысла»

ЕС разочарован решением правительства Украины по соглашению с ЕС - Эштон