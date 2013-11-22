ЕС ожидает участия Януковича в саммите "Восточного партнерства"

Брюссель . Мая Кочианчич - пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Европейский Союз ожидает участия Президента Украины Виктора Януковича в саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе на будущей неделе, несмотря на приостановку правительством Украины подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации из ЕС.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом пресс-секретарь госпожи Эштон Мая Кочианчич заявила на брифинге для журналистов в помещении Еврокомиссии.

"Мы остаемся преданными политике ассоциации с Украиной и экономической интеграции. Мы ожидаем, что он (Президент Янукович - УНИАН) примет участие в саммите "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе в конце следующей недели", - сказала госпожа Кочианчич. - Мы разочарованы решением правительства Украины."

"Разочарован как ЕС, но мы также верим, что разочарован так и народ Украины. Мы верим, что подписание Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли является самым амбициозным документом, который когда-либо предлагался стране, которая не является членом ЕС, и документ был бы самым лучшим сценарием для украинских реформ и модернизации, а также построения зажиточного и стабильного будущего для Украины", - сказала пресс-секретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кабмин не имел юридических полномочий приостанавливать ассоциацию с ЕС – эксперт

Квасневский уверен, что Россия вынудила Украину отказаться от ассоциации с ЕС

Украина приостанавливает работу над Соглашением с ЕС - решение Кабмина