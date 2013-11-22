Шанс на подписание Соглашения между Украиной и ЕС остается - Квасневский

Член Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александр Квасневский считает, что шанс на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС остается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квасневский сказал сторонникам экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове после встречи с экс-премьером.

Квасневский и другой членом миссии Пэт Кокс провели в больнице полуторачасовую встречу с Тимошенко.

В 15.03 кортеж автомобилей с руководителями миссии выехал за территорию медзаведения.

Кокс и Квасневский остановились рядом со сторонниками Тимошенко и приветствовали их.

Сторонники Тимошенко, которые дежурят перед проходной ЦКБ “Укрзализницы”, проводили кортеж возгласами “Юле - свободу!”.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, будет ли подписано соглашение в Вильнюсе, Квасневский отметил, что не теряет надежды.

“Пока нет. Правительство сказало, что оно не готово. Но еще до Вильнюса несколько дней. Мы не теряем (надежды — УНИАН). Надежда умирает последней”, - сказал Квасневский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

В тот же день в Вене Президент Украины Янукович заявил, что Украина продолжает путь на евроинтеграцию.

После этих событий вчера Квасневский заявил, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце этого месяца в Вильнюсе.