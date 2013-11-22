В ЕС рассказали, когда возобновят подготовку к Соглашению с Украиной

Европейский Союз будет готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС во благо своих граждан.

Об этом заявил Комиссар ЕС по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле в комментарии ZN.ua.

Как отмечает Фюле, "с тех пор, как 22 года тому назад Украина стала независимой страной, она прошла длительный путь. Она эволюционировала от советской социалистической республики к уверенной европейской стране, которая решительно настроена продолжать модернизацию, осуществляя демократические реформы, уважая принципы верховенства права, гармоничного развития, либерализации экономики и динамического гражданского общества».

По словам Фюле, Европейский Союз всегда поддерживал Украину в этих усилиях. Начиная с 1991 г., когда Украина получила независимость, ЕС оказывал поддержку трансформации Украины на общую сумму более 3,3 млрд евро грантовой (безвозмездной) помощи, а также предоставил достаточно крупные кредитные средства. Это означает, что ЕС оказывал самую большую техническую и финансовую помощь Украине. Планировалось, что эта помощь расширится в 2014-2020 гг., отмечается в комментарии Фюле.

Кроме этого, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития предоставили Украине 10,5 млрд евро кредитных средств. Также большой была помощь от отдельных государств - членов ЕС, напоминает Фюле.

Еврокомиссар отмечает, что «четким выражениям нашей общей воли и решительности сближаться и развивать все более глубокие связи была подготовка Соглашения об ассоциации, которая включает в себя положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Свидетельством этого должно было бы стать подписание этого Соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Но в прошлый четверг украинская власть решила иначе».

По словам Фюле, «мы приняли к сведению решение правительства Украины приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Разъяснение этого решения дает четко понять, что оно было принято по соображениям национальной безопасности Украины, а также обосновано желанием возобновить потерянные объемы торговли с Российской Федерацией и другими членами СНГ и Таможенного союза».

Как отмечает еврокомиссар, «понятно, что этот шаг является ответом на серию мероприятий Российской Федерации, которые привели к резкому сокращению двусторонней торговли и привели к экономическим трудностям для многих украинских граждан. Эти мероприятия не имеют под собой оснований, поскольку Россия также извлечет пользу от новых возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации».

При этом Фюле подчеркивает, что глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли не обязывает украинские компании делать выбор относительно рынка, для которого они изготовляют или которому они продают свою продукцию. «Не нужно делать никакого выбора между Россией и ЕС, и никто не просит Украину отказаться от традиционного соглашения о свободной торговле с Россией. Для компаний вполне нормально производить свою продукцию для разных рынков», - отмечает Фюле.

«Я сожалею по поводу этого решения, принятого буквально за несколько дней до Вильнюсского саммита. Украина и ЕС предпринимали завершающие шаги, чтобы сделать возможным подписание этого Соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, в частности проводя на протяжении последних месяцев реформы ради укрепления демократии и верховенства права. Это должно было стать кульминацией пути приближения Украины и ЕС друг к другу — процессу, который Президент Украины Виктор Янукович, тогдашний премьер-министр, помог начать еще в 2007 г.», - отмечает Фюле.

Он подчеркивает, что «на своем пути к модернизации Украина до сих пор сталкивается со многими вызовами. Украина занимает в Европе предпоследнее место по показателю "легкости ведения бизнеса" и имеет самый высокий индекс "восприятия коррупции". Эти факты подтверждают потребность в проведении смелых реформ».

Также Фюле отмечает, что «экономические модели свидетельствуют, что модернизация и инвестиции всегда идут бок о бок. В этом контексте недавно мы стали свидетелями поражающих, но, по совести говоря, полностью необоснованных спекуляций вокруг возможных расходов, которых Украина понесет в случае процесса модернизации. К сожалению, все наоборот: именно решение приостановить эту подготовку будет означать потери. Ведь отныне будут отсрочены новые возможности для страны и ее граждан».

По словам Фюле, суть Соглашения об ассоциации как раз заключается в укреплении процесса модернизации. Оно бы усилило суверенитет Украины, укрепив ее международное положение, и таким способом раскрыв абсолютно безграничный потенциал страны.

«Мы убеждены, что это Соглашение создаст для Украины лучшие условия, чем поддержка статус-кво. Подписание самого амбициозного соглашения, которое ЕС когда-либо предлагал стране-партнеру, дало бы четкий сигнал инвесторам со всего мира, а также международным финансовым институтам, что Украина серьезно настроена реализовывать свои заявления о модернизации и становится для международных рынков предполагаемым партнером, который заслуживает доверия. Как в своем заявлении в четверг четко заявила вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон, подписание Соглашения дало бы уникальную возможность повернуть вспять досадную тенденцию уменьшения прямых иностранных инвестиций в Украину — и создать возможность для переговоров вокруг нового соглашения стенд-бай с Международным валютным фондом», - отмечает Фюле.

«ЕС остается решительно настроенным в своем стремлении перевести отношения между ЕС и Украиной на новый уровень, открывая новые возможности — благодаря укреплению свобод и благосостояния. ЕС будет готово возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан. Двери к подписанию Соглашения об ассоциации остаются открытыми в будущем, как только будут созданы соответствующие условия», - отметил Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства.