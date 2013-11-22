В Еврокомиссии считают Соглашение об ассоциации двусторонним делом

Брюссель. Соглашение об ассоциации является двусторонним делом между Европейским Союзом и Украиной, а с Россией ЕС и без того ведет постоянные консультации как с одним из важнейших своих торговых партнеров, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Майя Косьянчич - спикер Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности политики Кэтрин Энштон сказала журналистам на брифинге в Еврокомиссии, комментируя предложение правительства Украины о переговорах в формате ЕС-Украина-Россия.

"Соглашение об ассоциации - это двустороннее соглашение между Европейским Союзом и Украиной, - сказала Косьянчич. - Россия является стратегическим партнером ЕС, с которым у нас регулярные консультации, и Россия является очень важным торговым партнером для нас - мы будем продолжать проводить консультации с ней по всем вопросам, представляющим взаимный интерес".

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Как сообщалось, 21 ноября правительство Украины приостановило подготовительную работу относительно Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировали подписать на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября. Правительство предложило начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-Россия ввиду экономических проблем с Россией из-за возможного подписания Соглашения об ассоциации и создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.