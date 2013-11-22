Кабмин утвердил условия приватизации 75% "Волыньоблэнерго"

Кабинет министров Украины утвердил условия проведения приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго", говорится в правительственном распоряжении от 21 ноября т.г. № 911-р.

В соответствии с текстом распоряжения, стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составит 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

В соответствии с утвержденными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций "Волыньоблэнерго" могут принимать участие лица, которые соответствуют одной из квалификационных характеристик: занимались в течение трех последних лет деятельностью по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии приватизируемой компанией за такой же период; производством и отпуском (продажей) электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии "Волыньоблэнерго"; непосредственно или опосредованно владеют более 50% уставного капитала юрлица, показатели которого соответствуют указанным выше характеристикам; 50% уставного капитала покупателя находятся в собственности юрлица, которое одновременно владеет более 50% в компании, соответствующей указанным характеристикам.

Как сообщал УНИАН, инвесткомпания «Драгон Капитал», в связи с решением правительства выставить на приватизационный конкурс энергоснабжающее предприятие «Волыньоблэнерго», заявила о своем намерении приобрести 75% его акций.

Справка УНИАН. «Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличила чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.