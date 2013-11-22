В ПАСЕ обеспокоены тем, что Украина отворачивается от Европы

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурбе-Лундин обеспокоены решением украинского правительства приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Украина отворачивается от Европы... Кроме того, отклонение законопроекта относительно лечения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко за рубежом указывает на очевидное отсутствие политической воли решить этот вопрос согласно международным рекомендациям или устранить недостатки в правовом процессе, которые затронули вопрос политически мотивированного правосудия", - заявили содокладчики ПАСЕ.

Они также отметили, что нынешние действия властей Украины могут нанести серьезный вред последующей европейской интеграции и положению страны в мониторинговой процедуре ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.