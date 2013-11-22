Молдова намерена парафировать соглашение с ЕС в Вильнюсе

Молдова намерена парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и подписать его в течение следующего года, заявил РИА «Новости» спикер парламента Молдовы Игорь Корман.

"Также может поступить и Украина. 28 и 29 ноября сконцентрируемся на очень важных вещах для будущего нашей республики", - подчеркнул он.

Приостановка Украиной процесса подписания соглашения с Евросоюзом - решение суверенного государства, сказал Корман. "Мы не должны комментировать это решение, но будем следить за развитием событий в Киеве. До саммита в Вильнюсе еще есть время, и это не единственная возможность, где Украина может подписать этот документ", - отметил он.

По мнению Кормана, Молдова заинтересована в сохранении хороших отношений с соседней и дружественной страной - Украиной.

"Считаем, что это поможет нам и дальше сохранять стабильную ситуацию в регионе", - заключил Корман.