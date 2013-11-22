Фюле все еще надеется на подписание соглашения с Украиной в Вильнюсе

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле не оставляет надежды на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе в конце ноября.

Об этом он заявил в Брюсселе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

«Нет, мы не окончательно сдались, поскольку украинская сторона официально не проинформировала нас, что подписание невозможно в Вильнюсе», - сказал Фюле журналистам.

Он также выразил надежду на то, что, если соглашение не будет подписано в Вильнюсе, оно может быть заключено на саммите ЕС-Украина в следующем году.

Правительство Украины 21 ноября приостановило подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Оппозиция обвиняет Президента в срыве евроинтеграции, считая этот шаг нарушением Конституции Украины и предательством интересов украинского народа.