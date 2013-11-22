Оппозиция попытается убедить европейских дипломатов подписать соглашение с Украиной

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок, лидер партии УДАР Виталий Кличко и лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк намерены убеждать европейских дипломатов в Вильнюсе подписать соглашение с Украиной, несмотря ни на что.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая перед участниками акции в поддержку евроинтеграции Украины, которая проходит на Майдане Незалежности в Киеве, заявил Тягнибок.

“Мы втроем будем в Вильнюсе, будем общаться с европейскими дипломатами, и будем просить их, чтобы соглашение было подписано, несмотря на то, что сейчас вытворяет Янукович”, - сказал Тягнибок.

При этом он призвал собравшихся 24 ноября прийти на Майдан, и поддержать акцию за подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции граждан, недовольных этим решение правительства, состоялись во многих городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде, Тернополе, Ивано-Франковске и других.