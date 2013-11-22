ТОП-10 (22 ноября)

МВФ хочет сократить размер кредита для Украины до суммы обязательств перед фондом

Кабмин ведет переговоры с Россией о кредитах и цене на газ

Соглашение о поставках газа из Словакии в Украину "почти готово" - Еврокомиссия

Объем освоенных капинвестиций в Украине за январь-сентябрь снизился на 12,3%

Парламент освободил «Нафтогаз» от уплаты в Госрезерв 1,3 млрд грн

Шанс на подписание Соглашения между Украиной и ЕС остается - Квасневский

В ЕС рассказали, когда возобновят подготовку к Соглашению с Украиной

Кабмин продлил «Нафтогазу» кредит «Газпромбанка» на 2 млрд долл.

Fitch подтвердил негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины

Фюле все еще надеется на подписание соглашения с Украиной в Вильнюсе

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МВФ хочет сократить размер кредита для Украины до суммы обязательств перед фондом

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде заявил о своем несогласии с требованиями МВФ по возобновлению кредитования Украины.

«Я хочу спросить вас, так называемых лидеров оппозиции: отвечайте народу Украины откровенно - вы согласны с этими требованиями МВФ? Я - не согласен, я говорю откровенно народу Украины. Я как премьер-министр - не согласен», - сказал Азаров.

Премьер-министр сообщил, что МВФ предлагает сократить размер кредита, который может предоставить Украине, до суммы, необходимой для погашения обязательств перед самим фондом.

“МВФ выдвинул условия предоставления кредита, вдумайтесь, в размере, необходимом для погашения самому МВФ”, - заявил Азаров.

Он отметил, что среди требований МВФ: почти вдвое увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для граждан, заморозить зарплаты, пенсии, социальную помощь на существующем уровне, существенно сократить расходы бюджета, ликвидировать льготный режим налогообложения для сельхозпроизводителей, а также ряд требований монетарной политики.

Азаров подчеркнул, что требования МВФ стали "последней каплей" для принятия правительством решения о приостановке переговоров по подготовке к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, совет директоров МВФ рассмотрит ситуацию в экономике Украины в середине декабря. На заседании должны быть обсуждены итоги работы двух миссий МВФ - во второй половине октября в Киеве работала миссия по обзору экономической ситуации в целом, а 18-19 ноября там находилась миссия, анализировавшая итоги прошлой программы сотрудничества.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что вчера получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышения тарифов на газ.

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Кабмин ведет переговоры с Россией о кредитах и цене на газ

Александр ЕфремовЛидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подтвердил, что правительство Украины ведет переговоры с Россией по поводу возможных кредитов и о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов по поводу переговоров с РФ по этим вопросам.

Он подчеркнул, что по его информации, «специалисты из Кабинета министров Украины работают в этом направлении».

При этом добавил, что более конкретной информации у него нет.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.

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Соглашение о поставках газа из Словакии в Украину "почти готово" - Еврокомиссия

Брюссель. Украина и Словакия вплотную приблизились к подписанию Соглашения о поставках газа из Словакии в реверсном режиме, сообщила пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера Марлен Холзнер

"Мы приблизились к подписанию соглашения. Это соглашение позволит Украине и Словакии начать реверсивные поставки газа из Словакии в Украину", - сказала Холзнер.

На этом этапе, добавила она, большей информации нет, но соглашение может быть подписано "уже в ближайшие дни".

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии должен был разрешиться еще 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, однако положительного результата на тот момент добиться так и не удалось.

25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы «голубого» топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

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Объем освоенных капинвестиций в Украине за январь-сентябрь снизился на 12,3%

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам января-сентября 2013 года снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 166,977 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Николаевской области – на 43%, до 3,505 млрд грн, в Луганской области – на 31,9%, до 7,169 млрд грн, в Винницкой области – на 22%, до 4,066 млрд грн, в Севастополе - на 19,5%, до 1,446 млрд грн и в Черниговской области - на 11,8%, до 1,751 млн грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 159,978 млрд грн, из них на капремонт - 10,460 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций - 106,753 млрд грн, или 63,9% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы - 26,140 млрд грн, или 15,7%.

Как сообщал УНИАН, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам первого полугодия 2013 года снизился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 103,330 млрд грн.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.

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Парламент освободил «Нафтогаз» от уплаты в Госрезерв 1,3 млрд грн

Верховная Рада освободила крупнейшего в Украине игрока рынка природного газа, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», получившую за 9 месяцев 2013 года чистый убыток в 10,6 млрд грн, от уплаты в Госрезерв суммы в 1,287 млн грн.

За данный законопроект проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №3057, данные средства предполагались для погашения долгов за полученный компанией природный газ.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут «Нафтогазу» улучшить финансовые показатели по итогу 2013 года.

Как сообщалось, этим же законопроектом Верховная Рада разрешила погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго, возникших из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение, за счет прибыли НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих атомных электростанций в Украине.

Вместе с тем, как свидетельствует вывод главного научно-экспертного управления Верховной Рады, данный законопроект не содержит должного финансово-экономического обоснования.

Также главное управление обратило внимание на то, что рассмотрение и утверждение государственного бюджета Украины, а также внесение изменений, осуществляются по специальной процедуре, в частности, ключевая роль отводится Кабинету министров, который разрабатывает и подает данный законопроект в парламент, тогда как данный законопроект был внесен народным депутатом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Шанс на подписание Соглашения между Украиной и ЕС остается - Квасневский

Член Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александр Квасневский считает, что шанс на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС остается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квасневский сказал сторонникам экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове после встречи с экс-премьером.

Квасневский и другой членом миссии Пэт Кокс провели в больнице полуторачасовую встречу с Тимошенко.

В 15.03 кортеж автомобилей с руководителями миссии выехал за территорию медзаведения.

Кокс и Квасневский остановились рядом со сторонниками Тимошенко и приветствовали их.

Сторонники Тимошенко, которые дежурят перед проходной ЦКБ “Укрзализницы”, проводили кортеж возгласами “Юле - свободу!”.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, будет ли подписано соглашение в Вильнюсе, Квасневский отметил, что не теряет надежды.

“Пока нет. Правительство сказало, что оно не готово. Но еще до Вильнюса несколько дней. Мы не теряем (надежды — УНИАН). Надежда умирает последней”, - сказал Квасневский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

В тот же день в Вене Президент Украины Янукович заявил, что Украина продолжает путь на евроинтеграцию.

После этих событий вчера Квасневский заявил, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце этого месяца в Вильнюсе.

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В ЕС рассказали, когда возобновят подготовку к Соглашению с Украиной

Европейский Союз будет готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС во благо своих граждан.

Об этом заявил Комиссар ЕС по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле в комментарии ZN.ua.

Как отмечает Фюле, "с тех пор, как 22 года тому назад Украина стала независимой страной, она прошла длительный путь. Она эволюционировала от советской социалистической республики к уверенной европейской стране, которая решительно настроена продолжать модернизацию, осуществляя демократические реформы, уважая принципы верховенства права, гармоничного развития, либерализации экономики и динамического гражданского общества».

По словам Фюле, Европейский Союз всегда поддерживал Украину в этих усилиях. Начиная с 1991 г., когда Украина получила независимость, ЕС оказывал поддержку трансформации Украины на общую сумму более 3,3 млрд евро грантовой (безвозмездной) помощи, а также предоставил достаточно крупные кредитные средства. Это означает, что ЕС оказывал самую большую техническую и финансовую помощь Украине. Планировалось, что эта помощь расширится в 2014-2020 гг., отмечается в комментарии Фюле.

Кроме этого, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития предоставили Украине 10,5 млрд евро кредитных средств. Также большой была помощь от отдельных государств - членов ЕС, напоминает Фюле.

Еврокомиссар отмечает, что «четким выражениям нашей общей воли и решительности сближаться и развивать все более глубокие связи была подготовка Соглашения об ассоциации, которая включает в себя положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Свидетельством этого должно было бы стать подписание этого Соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Но в прошлый четверг украинская власть решила иначе».

По словам Фюле, «мы приняли к сведению решение правительства Украины приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Разъяснение этого решения дает четко понять, что оно было принято по соображениям национальной безопасности Украины, а также обосновано желанием возобновить потерянные объемы торговли с Российской Федерацией и другими членами СНГ и Таможенного союза».

Как отмечает еврокомиссар, «понятно, что этот шаг является ответом на серию мероприятий Российской Федерации, которые привели к резкому сокращению двусторонней торговли и привели к экономическим трудностям для многих украинских граждан. Эти мероприятия не имеют под собой оснований, поскольку Россия также извлечет пользу от новых возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации».

При этом Фюле подчеркивает, что глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли не обязывает украинские компании делать выбор относительно рынка, для которого они изготовляют или которому они продают свою продукцию. «Не нужно делать никакого выбора между Россией и ЕС, и никто не просит Украину отказаться от традиционного соглашения о свободной торговле с Россией. Для компаний вполне нормально производить свою продукцию для разных рынков», - отмечает Фюле.

«Я сожалею по поводу этого решения, принятого буквально за несколько дней до Вильнюсского саммита. Украина и ЕС предпринимали завершающие шаги, чтобы сделать возможным подписание этого Соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, в частности проводя на протяжении последних месяцев реформы ради укрепления демократии и верховенства права. Это должно было стать кульминацией пути приближения Украины и ЕС друг к другу — процессу, который Президент Украины Виктор Янукович, тогдашний премьер-министр, помог начать еще в 2007 г.», - отмечает Фюле.

Он подчеркивает, что «на своем пути к модернизации Украина до сих пор сталкивается со многими вызовами. Украина занимает в Европе предпоследнее место по показателю "легкости ведения бизнеса" и имеет самый высокий индекс "восприятия коррупции". Эти факты подтверждают потребность в проведении смелых реформ».

Также Фюле отмечает, что «экономические модели свидетельствуют, что модернизация и инвестиции всегда идут бок о бок. В этом контексте недавно мы стали свидетелями поражающих, но, по совести говоря, полностью необоснованных спекуляций вокруг возможных расходов, которых Украина понесет в случае процесса модернизации. К сожалению, все наоборот: именно решение приостановить эту подготовку будет означать потери. Ведь отныне будут отсрочены новые возможности для страны и ее граждан».

По словам Фюле, суть Соглашения об ассоциации как раз заключается в укреплении процесса модернизации. Оно бы усилило суверенитет Украины, укрепив ее международное положение, и таким способом раскрыв абсолютно безграничный потенциал страны.

«Мы убеждены, что это Соглашение создаст для Украины лучшие условия, чем поддержка статус-кво. Подписание самого амбициозного соглашения, которое ЕС когда-либо предлагал стране-партнеру, дало бы четкий сигнал инвесторам со всего мира, а также международным финансовым институтам, что Украина серьезно настроена реализовывать свои заявления о модернизации и становится для международных рынков предполагаемым партнером, который заслуживает доверия. Как в своем заявлении в четверг четко заявила вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон, подписание Соглашения дало бы уникальную возможность повернуть вспять досадную тенденцию уменьшения прямых иностранных инвестиций в Украину — и создать возможность для переговоров вокруг нового соглашения стенд-бай с Международным валютным фондом», - отмечает Фюле.

«ЕС остается решительно настроенным в своем стремлении перевести отношения между ЕС и Украиной на новый уровень, открывая новые возможности — благодаря укреплению свобод и благосостояния. ЕС будет готово возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан. Двери к подписанию Соглашения об ассоциации остаются открытыми в будущем, как только будут созданы соответствующие условия», - отметил Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства.

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Кабмин продлил «Нафтогазу» кредит «Газпромбанка» на 2 млрд долл.

Кабинет министров Украины пролонгировал срок пользования кредитными ресурсами, предоставленными Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» российским «Газпромбанком» в объеме 2 млрд долл.

«Согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности и НАК "Нафтогаз Украины" о продлении сроков пользования заимствованиями, привлеченными у открытого акционерного общества "Газпромбанк" (Россия)», - говорится в правительственном постановлении от 13 ноября.

Кроме этого, правительство утвердило условия предоставления «Нафтогазу» в 2013 году государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения обязательств госхолдинга перед российским банком.

«Государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям в объеме таких обязательств на сумму, не превышающую 4,25 млрд гривен, на срок их выполнения», - отмечается в документе.

С целью предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения обязательств по заимствованиям НАК подает в Минфин следующие документы: копию кредитного договора (с изменениями); сведения по осуществлению указанной компанией заимствований вместе с графиками их погашения и обслуживания; технико-экономический расчет (бизнес-план); копии годового баланса за прошлый год с приложениями и баланса на последнюю отчетную дату.

Как отмечается в документе, предоставлению государственных гарантий предшествует заключение Минфином и НАК "Нафтогаз Украины" договора о погашении задолженности по выполнению гарантийных обязательств.

«Уполномочить министра финансов подписывать документы о предоставлении государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям», - говорится в правительственном постановлении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года.

9 октября 2013 года Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

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Fitch подтвердил негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины, сообщается на сайте агентства.

«Мы понизили рейтинг Украины до «В-» в текущем месяце. Это отражает слабое внешнее суверенное финансирование и ограниченные возможности привлекать заимствования в иностранной валюте на рефинансирование объемных выплат по внешнему долгу в 2014-2015 годах, в отсутствие соглашения с МВФ. Они остаются ключевыми факторами рейтинга, и риски, которые они представляют, отражаются в подтверждении негативного прогноза по рейтингу», - отмечается в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Fitch, ассоциированное членство в ЕС принесло бы Украине большие выгоды, чем членство в Таможенном союзе, так как первое предполагает проведение реформ в сфере стандартизации и госзакупок, а также увеличение экспорта в ЕС. В то же время, заморозка евроинтеграционных процессов в Украине, по мнению Fitch, может снизить давление России на украинских экспортеров, особенно учитывая тот факт, что за 9 месяцев 2013 года доля РФ в украинском экспорте заметно сократилась.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Представители МВФ, Всемирного банка и ведущие отечественные эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для экономики Украины в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время призывают подписать соглашение, поскольку это «историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов.

Международное агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «B-» с негативным прогнозом 1 ноября, агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения рейтинга 20 сентября.

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Фюле все еще надеется на подписание соглашения с Украиной в Вильнюсе

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле не оставляет надежды на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе в конце ноября.

Об этом он заявил в Брюсселе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

«Нет, мы не окончательно сдались, поскольку украинская сторона официально не проинформировала нас, что подписание невозможно в Вильнюсе», - сказал Фюле журналистам.

Он также выразил надежду на то, что, если соглашение не будет подписано в Вильнюсе, оно может быть заключено на саммите ЕС-Украина в следующем году.

Правительство Украины 21 ноября приостановило подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Оппозиция обвиняет Президента в срыве евроинтеграции, считая этот шаг нарушением Конституции Украины и предательством интересов украинского народа.