Баланс недели: евроинтеграцию преодолели, МВФ пристыдили, "газовую дружбу" возобновим

Минулий тиждень, безперечно, запам'ятається українцям надовго. Уряд отримав, нарешті, можливість увійти в історію, якою, до речі, скористався на всі сто відсотків. Мова, звичайно ж, йде про, як дехто його охрестив, "чорний" четвер, коли Кабінетом міністрів було видано «на-гора» вже легендарне розпорядження, у якому, зокрема, говориться: «з метою вжиття заходів щодо забезпечення національної безпеки України, більш детального вивчення та опрацювання комплексу заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами - членами Співдружності Незалежних Держав, формування належного рівня внутрішнього ринку, який забезпечував би паритетні відносини між Україною та державами - членами Європейського Союзу... призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторони…». Таким чином, уряд фактично задекларував згортання на найближчу перспективу курсу на підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яким останнім часом прямувала наша країна.

При всій сміливості заяв, якими завжди славився прем’єр-міністр Микола Азаров, він все ж не самовбивця і, звичайно, без вказівки безпосередньо президента нічого подібного робити не став би. Проте треба віддати належне – з поставленим завданням уряд впорався блискуче. Роз’яснення ситуації було доручено віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко. Зокрема, він наголосив, що переговори про асоціацію будуть призупинені до тих пір, поки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій(!) від втрат України, які можуть виникнути від падіння торгівлі з РФ, а також країнами СНД у разі підписання угоди з ЄС. «Уряд призупинятиме процес переговорів щодо підписання Угоди до моменту, поки ми не зрозуміємо і не знайдемо вихід із ситуації, коли падіння промислового виробництва в наших відносинах із країнами СНД буде компенсовано за рахунок європейського ринку, оскільки в цьому випадку (підписання угоди — УНІАН) дуже серйозно постраждає економіка нашої країни й це позначиться на рівні життя всіх наших людей», - сказав Бойко.

Таким чином, українська влада пояснила відмову від євроінтеграції суто економічними причинами. Проте, експерти переважно дотримуються іншої думки. Так, за словами директора економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина, відмова української влади від асоціації є суто політичним рішенням. "Я не бачу жодної економічної підстави для подібного рішення", - зазначив експерт. За його словами, лише вихід бідної країни на розвинуті ринки може дати їй шанс для подальшого розвитку, в той час як самоізоляція може призвести лише до консервації ситуації, а з часом її погіршення. «Зрозуміло, що після останніх рішень влади фактично буде продовжуватись консервація того стану, який є в країні сьогодні», - зазначив Юрчишин. На його думку, Україна буде скочуватись на позиції аутсайдера.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександра Вальчишена, після такого кроку української влади зріс ризик того, що економіка України зі стану рецесії дуже швидко перейде в стан депресії (тривалого і глибокого скорочення доходів і рівня життя). «Міжнародні монетарні умови для України зараз погані, і вони стануть ще гірше, якщо вона буде уникати макрореформ. Доступ на ринок євробондів буде закритий, навіть якщо Кремль надасть фінансову допомогу», - зазначив експерт.

І по МВФ вдарили

Проте, уряд вирішив не вдовольнятись лише успіхами у подоланні євроінтеграції, і ударити ще по одному давньому «ворогу» України - Міжнародному валютному фонду. Так, у своєму виступі у Верховній Раді прем'єр-міністр заявив про свою незгоду з вимогами МВФ щодо відновлення кредитування України. «Я хочу запитати вас, так званих лідерів опозиції: відповідайте народу України відверто - ви згодні з цими вимогами МВФ? Я - не згоден, я говорю відверто народу України. Я як прем'єр-міністр не згоден», - наголосив Микола Азаров. За його словами, «МВФ висунув умови надання кредиту, вдумайтеся, в розмірі, необхідному для погашення самому МВФ». А серед вимог МВФ: майже вдвічі збільшити тарифи на житлово-комунальні послуги для громадян, заморозити зарплати, пенсії, соціальну допомогу на існуючому рівні, істотно скоротити витрати бюджету, ліквідувати пільговий режим оподаткування для сільгоспвиробників, а також низка вимог до монетарної політики. Азаров також наголосив, що вимоги МВФ стали «останньою краплею» для ухвалення урядом рішення про призупинення переговорів із підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.

За словами Юрчишина, формально євроінтеграція та співробітництво з МВФ не пов’язані, але по факту дуже близькі. «Не треба забувати, що основними донорами Міжнародного валютного фонду є, в тому числі, європейські країни, та ж Німеччина», - зазначає експерт. На думку експерта, поновлення співпраці з МВФ могло би стати позитивним сигналом для іноземних інвесторів. У той же час, російські інвестиції завжди носили політизований характер.

«Шеф, не все пропало»

Варто зазначити, що на минулому тижні постійно з'являлась інформація, що не все так погано в російсько-українських відносинах. Принаймні, у декого. Хтось стояв в багатокілометрових чергах на кордоні з Росією, хтось не міг продати цукерки північніше Хутора Михайлівського, а хтось у цей час, наприклад, спокійно закуповував газ для російського транзиту за російські ж гроші. Так, Дмитро Фірташ повідомив, що закупив у Росії 5 мільярдів кубометрів газу за рахунок кредиту російського «Газпромбанку» для забезпечення транзиту російського ж газу європейським споживачам. «Так, ми залучили кредит у «Газпромбанку». Ми вирішували питання не лише для себе і України, але й вирішували питання Росії», - сказав бізнесмен. Ось так. І взагалі, чомусь складається враження, що вже точно з чим, а з газом в Україні проблем не буде. Тільки не зі сланцевим, власного видобутку, а з російським. Від представників Партії регіонів можна було під кінець тижня почути, що уряд веде переговори з Росією з приводу можливих кредитів і про ціну на газ, а в деяких ЗМІ навіть з'явилась інформація про розмір знижки на газ для України. Якби там не було, а чекати щодо оприлюднення офіційної інформації лишилось недовго - українським урядовцям, вочевидь, треба буде піднести збентеженому від подій українському суспільству у вигляді компенсації якусь "солодку" пігулку, чому ми опинились зовсім не в тому місці, до якого так довго йшли. До речі, Азаров допускає, що Україна повернеться до роботи над підписанням угоди про асоціацію з Європейським союзом через півроку. «Ми закликаємо поставитися до цього з розумінням, сісти (ЄС, РФ і Україні - УНІАН) за стіл переговорів, і обговорити ціну на газ, і зняття торговельних бар'єрів, відновлення обсягів торгівлі і потім - відновлення переговорного процесу», - заявив Микола Янович. Таким чином, гра триває.

Fitch добив

Щодо макроекономічних новин, то вони на цьому тижні виявились не такими вже й поганими, виходячи з загального песимістичного тла, яке останнім часом представляє собою українська економіка. Зокрема, спад промислового виробництва в жовтні 2013 року порівняно з жовтнем 2012 року сповільнився до 4,9%. В той же час, у січні-жовтні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва зберігається на рівні 5,2%.

За словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, поліпшення показників промисловості було викликане зростанням в секторі виробництва та розподілу електроенергії, газу та води на 8,9% р/р, що, ймовірно, стало результатом більш раннього початку опалювального сезону. В той же час, такі ключові галузі української економіки, як експортно-орієнтовані машинобудування і металургія, продовжили показувати слабку виробничу динаміку, що дає можливість говорити про відсутність суттєвих змін зовнішнього попиту.

Порадував майже приємною новиною і прем'єр-міністр. За його інформацією, падіння ВВП України за підсумками 10 місяців становило 0,6%. При цьому Азаров зазначив, що завдання уряду - за підсумками року забезпечити невелике зростання ВВП. «Наше завдання, що б ми рік завершили з невеликим, але плюсом», - сказав прем'єр.

На думку Білан, озвучені дані означають, що темпи зниження реального ВВП помітно сповільнилися з оціночних -1,3 % р/р за 9 місяців в результаті різкого пожвавлення економічної активності минулого місяця.

За оцінкою експертів, зростання реального ВВП в жовтні міг скласти аж до 6,0 % р/р. Основною причиною, за словами Білан, ймовірно, було різке поліпшення динаміки у сільському господарстві. Так, за інформацією Держстату, темпи зростання сільськогосподарського виробництва прискорилися до 9,9 % р/р за 10 місяців з 3,0 % за 9 місяців, що передбачає збільшення обсягів виробництва в жовтні на 70% р/р. За словами експерта, такі швидкі темпи зростання с/г сектору пояснюються, в першу чергу, прискоренням збирання врожаю зернових та інших основних культур після тимчасового призупинення у вересні в результаті злив. Враховуючи порівняно високу частку сектора у ВВП під час сезону збору врожаю (14% в 3 кварталі і 9,0% в 4 кварталі), зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в жовтні справив істотний вплив на динаміку реального ВВП , повністю знівелювавши уповільнення виробництва в інших ключових галузях, включаючи промисловість (-4,9% р/р у жовтні) та будівництво (-24% р/р) .

Але останню крапку щодо економічних сподівань поставило Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке підтвердило негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України.

«Ми знизили рейтинг України до «В-» поточного місяця. Це відображає слабке зовнішнє суверенне фінансування і обмежені можливості залучати запозичення в іноземній валюті на рефінансування об'ємних виплат за зовнішнім боргом в 2014-2015 роках, за відсутності угоди з МВФ. Вони залишаються ключовими чинниками рейтингу, і ризики, які вони представляють, підтверджують негативний прогноз щодо рейтингу», - наголошується у повідомленні Fitch.

До речі, на думку експертів Fitch, рішення українського уряду призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ставить під загрозу кредитоспроможність країни, проте знижує при цьому ризик можливих заходів у відповідь з боку Російської Федерації.

Поживемо, подивимося...

Віталій Неборак (УНІАН)