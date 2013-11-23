Всемирный Конгресс Украинцев призывает Януковича подписать Соглашение с ЕС

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) призывает Президента Виктора Януковича сделать правильный выбор в пользу украинского народа и подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в ВКУ.

ВКУ призвал Президента Украины «немедленно предпринять соответствующие шаги, чтобы подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной во время Третьего саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 г.».

«Подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной подтвердит евроинтеграционный выбор Украины и обеспечит в первую очередь мощный стимул к демократии и социальному прогрессу, доступ украинского народа к крупнейшей в мире экономике и к европейским экономическим и социальным программам, поддержку в энергетическом секторе для его модернизации и ускорение реформ в сферах образования и здравоохранения», - говорится в сообщении.

Как отметили в ВКУ, «отказ сейчас от уникальной возможности для подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и активизация диалога с Россией относительно Таможенного союза перечеркнет евроинтеграционные устремления украинского народа, подорвет суверенитет Украины, повысит экспансивные амбиции России и ухудшит ситуацию относительно прав человека».

*** ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, которая представляет интересы свыше 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основанный в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан как неправительственная организация со специальным консультативным статусом Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций.