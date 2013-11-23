Анонс на 25 ноября

* В УНИАН пресс-конференция на тему : «Общественный мониторинговый блог»: СМИ под микроскопом в период между выборами». Участники: председатель Комитета «Равенство возможностей», руководитель мониторинговых проектов Ассоциации «Спільний простір» Александр Чекмышев ,руководитель проекта «Общественный мониторинговый блог» Леся Ярошенко. Презентация новой блогерской площадки: за чем будет наблюдать новый мониторинговый блог задолго до выборов 2015 года; каким образом сеть профессиональных медиамониторищиков становится блогерской; должны ли быть в блогосфере профессиональные и этические стандарты вроде журналистских? Во время пресс-конференции общественные активисты также расскажут как представители крупнейшей в Украине сети по проведению медиамониторинга создают совместную блогосферу для продвижения европейских профессиональных и этических стандартов коммуникации в новых медиа (ул.Крещатик, 4, конференц-зал ). Телефоны: 483-03-72 , 067-441-51-30. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63