Вилкул поручил органам власти оперативно отреагировать на ухудшение погоды

Вице-премьер-министр, председатель государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Вилкул подписал поручение, в котором обязал центральные и местные органы власти оперативно отреагировать на ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, согласно поручению, в связи с ухудшением погодных условий и с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в хозяйственном комплексе государства, для минимизации негативных последствий и оперативного реагирования на них центральные и местные органы власти обязаны принять исчерпывающие меры относительно недопущения угрозы жизни и здоровью людей, обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения и объектов национальной экономики, постоянную работу объектов социальной сферы.

Органы власти обязаны своевременно информировать органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и население об осложнении гидрометеорологической обстановки и прогнозе ее развития и активизировать работу оперативных штабов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и провести уточнение планов их взаимодействия с органами и подразделениями ГСЧС.

Также, в соответствии с поручением, органы власти обязаны обеспечить постоянное движение железнодорожного, автомобильного, в том числе коммунального транспорта, в первую очередь пассажирских перевозок в населенных пунктах и между ними; обеспечить готовность к использованию по назначению специальной и аварийно-спасательной техники, аварийно-спасательных служб и ремонтно-восстановительных подразделений.

Органам власти поручено осуществить проверку состояния и пополнения резервов необходимых технических, материальных средств и расходных материалов, а также усилить надзор за высотными механизмами, объектами размещения рекламы относительно их готовности выдерживать ветровые, снежные и другие нагрузки.

Кроме того, поручено провести разъяснительную работу среди населения относительно правил безопасного поведения во время возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра со ссылкой на данные Гидрометцентра, в связи с перемещением в Украину активных циклонов ожидается изменение погодных условий. 25 ноября в западной части - дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега; в северных, центральных, южных областях пройдут сильные дожди; на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с.

26-27 ноября в западных, северных, Винницкой, Черкасской области мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица; на остальной территории дождь с переходом в мокрый снег; снижение температуры: ночью и днем до 2° тепла - 4° мороза (ночью 27 ноября на западе до 2-7° мороза), на юге и юго-востоке до 0- 6° тепла.

В частности, в Киевской области 25 ноября ожидается сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с; 26-27 ноября мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 0-4° мороза.