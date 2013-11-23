Украина поменяла повестку саммита "Восточного партнерства" - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отказ Украины от подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом меняет повестку саммита "Восточного партнерства", который в конце следующей недели состоится в Литве, и на котором это соглашение между ЕС и Киевом предполагалось подписать.

Как передает РИА «Новости», об этом глава немецкого правительства заявила в своем видеообращении.

По мнению канцлера ФРГ, отказ Украины от подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС вызывает вопрос, что это означает в контексте отношений с Россией. Она уверена, что Москва оказывает "политическое давление" на восточных соседей Евросоюза.

"Российская сторона полагает, что членство в "Восточном партнерстве" с Европейским Союзом направлено против России. Это не так", - добавила Меркель.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 21 ноября распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Кабмин также поручил профильным министерствам возобновить диалог со странами Таможенного союза и СНГ.