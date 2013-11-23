Ассоциация с ЕС повысит уровень бюджетного обеспечения территориальных общин

Заключение Соглашения об ассоциации с ЕС открыло бы путь к повышению уровня бюджетного обеспечения украинских территориальных общин, поскольку это один из индикаторов соответствия критериям будущего членства в Евросоюзе. Об этом в статье для газеты «Зеркало недели» пишет аналитик Ассоциации городов Украины, кандидат наук по государственному управлению Александр Слобожан.

По его словам, показателем перспектив местного развития в любой стране являются объемы капитальных расходов местных бюджетов.

«И если в Украине местные бюджеты продолжают обеспечивать прежде всего только выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, оплату энергоносителей, льгот и субсидий населения, т.е. исполняют преимущественно функции "социального кошелька", то в Европе органы местного самоуправления активно вкладывают средства в инфраструктуру и местное экономическое развитие», - считает эксперт.

По его словам, объем капитальных расходов на одного члена европейской и украинской территориальной общины отличается в 18 раз.

«Есть над чем задуматься, если у нас в будущее общины вкладывается около 240 грн на одного жителя, а в странах "новой Европы" - почти 2,5 тыс. грн и "старой Европы" - около 5 тыс. грн", - констатирует Слобожан.