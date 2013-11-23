Меркель намерена обсудить с Путиным сотрудничество ЕС с восточными соседями

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена при первой возможности лично обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество ЕС со своими восточными соседями из числа бывших советских республик.

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Об этом глава немецкого правительства заявила в своем видеообращении, передает РИА Новости.

"Российская сторона полагает, что членство в "Восточном партнерстве" с Европейским союзом направлено против России. Это не так", - сказала Меркель.

По мнению канцлера ФРГ, отказ Украины от подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС вызывает вопрос, что это означает в контексте отношений с Россией. Она уверена, что Москва оказывает "политическое давление" на восточных соседей Евросоюза.

"Поэтому мы призываем ЕС - и Германия здесь также внесет свой вклад - вести по этой теме интенсивный диалог с Россией", - подчеркнула Меркель. Она добавила, что отказ Украины от подготовки соглашения об ассоциации меняет повестку саммита "Восточного партнерства", который в конце следующей недели пройдет в Литве и на котором это соглашение между ЕС и Киевом предполагалось подписать.