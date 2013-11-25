Двери в Европу для Украины остаются открытыми - Фюле

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в воскресенье заявил, что двери для Украины остаются открытыми.

«Наши обязательства модернизировать Украину непоколебимы, двери открыты, выгодны для соседей - невзирая на риторику», - написал Фюле в своем аккаунте в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе еврокомиссар отменил запланированную поездку в Киев, после того как Кабинет министров Украины приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

Фюле заявил, что сожалеет о решении Киева. Он также выразил надежду на то, что, если соглашение не будет подписано на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе (28-29 ноября), то оно может быть заключено на саммите ЕС-Украина в следующем году.

Кабинет министров Украины 21 ноября приостановил подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Оппозиция обвиняет президента в срыве евроинтеграции.