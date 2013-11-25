Евросоюз готов подписать соглашение с Украиной - глава МИД Польши

Варшава. Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.

Об этом в воскресенье написал на своем Твиттере министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Украинцы являются европейским народом, и Европейский Союз готов подписать Соглашение об ассоциации для того, чтобы помочь модернизировать их страну», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами - членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.