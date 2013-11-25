Украина и ЕЭК проведут консультации по торговым вопросам 18 декабря

Москва. 18 декабря в Москве пройдет заседание Диалога по торговым вопросам между ЕЭК - наднациональным органом Таможенного союза - и Кабинетом министров Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщил на пресс-конференции в Москве.

"Мы планируем диалог с украинской стороной, у нас подписан соответствующий меморандум. Мы планируем 18 декабря с министром Прасоловым обсудить эти вопросы", - сказал Слепнев.

По его словам, планируется обсудить, как сохранить кооперационные связи и какой для этого нужно подать сигнал бизнесу.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины утвердило штат в составе 10 специалистов для работы в Евразийской экономической комиссии – наднациональном органе Таможенного союза.

Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов сообщил: «Долго не решался вопрос об утверждении штата для создания представительства Украины при ЕЭК, фактически, я был назначен один, и у меня не было ни одного человека в аппарате. Вчера (21 ноября) Кабмин Украины принял решение и утвердил распоряжение, которым мне предоставляется 10 человек для того, чтобы интенсифицировать и развернуть полномасштабную работу по взаимодействию с ЕЭК, то есть с Таможенным союзом».

Он подчеркнул, что на первом этапе работа будет вестись в составе посольства Украины в Москве, так как полноценное представительство можно создать только при Евразийском экономическом союзе, который заменит Таможенный союз с 1 января 2015 года.

Суслов объяснил, что на данном этапе это будет секция по сотрудничеству с ЕЭК, которая через год должна перерасти в полномасштабное представительство.