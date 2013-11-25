Евразийскую и европейскую интеграцию Украины можно совместить - ЕЭК

Москва. В Евразийской экономической комиссии - наднациональном органе Таможенного союза - считают, что евразийскую и европейскую интеграцию Украины можно совместить, главное - наличие политической воли в Евросоюзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил на пресс-конференции в Москве.

"По поводу совместимости интеграций - они не то что совместимы, а это задача, стоящая на повестке дня. Они должны быть совместимы, и для этого есть все механизмы", - подчеркнул Слепнев.

По его словам, для людей, которые занимаются торговлей и экономикой, совершенно понятно, как это совместить: главное - политическая воля, в первую очередь со стороны Евросоюза.

Слепнев считает, что успешное проведение трехсторонних переговоров Россия - Украина - ЕС стало бы хорошим шагом к созданию единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана, о чем многие говорят.

Слепнев уверен, что попытки поставить Украину перед выбором: на Восток или на Запад – «все от лукавого, так как это срежиссированный сценарий, а на самом деле надо работать над ликвидацией барьеров, созданием прозрачных правил взаимодействия и созданием общего пространства, участником которого будет и украинская сторона».

По его мнению, нужно находить компромиссные решения, так как Россия ведет с Евросоюзом переговоры о стандартизации товаров, и нужно объединить эти переговорные треки.

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