ЕС официально осудил Россию за давление на Украину

Евросоюз выпустил официальное заявление, осуждающее Россию за давление на Украину. Документ опубликован на сайте ЕС, передает Лента.ru.

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В заявлении, составленном от лица президента Евросовета Хермана вам Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, говорится, что несмотря на мощное внешнее давление, у Киева остается возможность принять предложение ЕС о партнерстве. Авторы документа указывают на то, что граждане Украины продемонстрировали такое желание за последние дни.