Товарооборот Беларуси с ЕС упал на 25,5 %

Минск. Товарооборот Беларуси со странами Европейского Союза в январе-сентябре 2013 года упал на 25,5% и составил 15 млрд 991,4 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, согласно данным Белстата, в январе-сентябре текущего года экспорт в ЕС уменьшился на 44% - до 8 млрд 328,6 млн долл., импорт – вырос на 18,3% - 7 млрд 662,8 млн долл. Положительное сальдо для Беларуси составило 665,8 млн долл.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе-сентябре 2013 года являлись Россия – 49,1% всего объема товарооборота, Украина – 8,%, Германия – 5,9%, Нидерланды – 5,7%, Китай – 4,2%. С соседними Польшей и Литвой товарооборот составил 2,8% и 1,9% соответственно от общего объема.

В то же время, согласно данным Белстата, экспорт товаров в Россию составил 12 млрд 560 млн долл., что на 5,8% больше, чем за январь-сентябрь 2012 года, импорт из России – 17 млрд 85,3 млн –на 20,4% меньше.

Объем экспорта в Украину составил 3 млрд 288 млн долл. - на 24,1% меньше, объем импорта в Беларусь – 1 млрд 553,7 млн долл. – на 7,5% меньше.

Как сообщал УНИАН, в мае первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов назdал торговые отношения с Республикой Беларусь высокоперспективными и сообщил, что рассчитывает на рост товарооборота между странами по итогам 2013 года на уровне не менее 18%.

Беларусь как торговый партнер Украины по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 мдрд долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.