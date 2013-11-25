Кабмин одобрил Госстратегию регионального развития до 2020 года

Кабинет министров одобрил Государственную стратегию регионального развития на период до 2020 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, стратегия была одобрена на заседании Кабинета министров 21 ноября.

Содержание стратегии в Минэкономразвития не сообщают, однако отмечают, что для ее разработки был использован европейский опыт. Для выполнения стратегии, в течение 6 месяцев будет принят специальный план. Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 этапа: первый - 2014-2016 гг., второй - 2017-2020 гг.

По словам министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, первая цель документа - повышение конкурентоспособности регионов путем создания условий для эффективного использования внутреннего потенциала регионов. Вторая цель - территориальная социально - экономическая интеграция и пространственное развитие.

"Мы хотим уменьшить региональные диспропорции, увеличить доступность для населения социальных, коммунальных, транспортных, административных и других услуг", - отметил Прасолов.

Третья цель - эффективное государственное управление в сфере регионального развития.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине действует Государственная стратегия регионального развития на период до 2015 года, которая была принята в июле 2006 года.