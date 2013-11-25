Канада разочарована приостановкой подготовки Украины к подписанию ассоциации с ЕС

Канада глубоко разочарована приостановкой подготовки Украины к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщили УНИАН в Офисе связи со СМИ Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады.

В частности, министр иностранных дел Канады Джон Баирд сделал следующее заявление: “Канада глубоко разочарована заявлением правительства Украины о его решении приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом».

По убеждению главы МИД Канады, «это решение представляет собой большую потерянную возможность на пути Украины к демократическому развитию и экономическому благосостоянию. Это соглашение охватывало бы ценности свободы, демократии, прав человека и верховенства права и способствовало бы созданию более прозрачного, базированного на правилах, либерализованого рынка, изменяя и развивая украинскую экономику. Канада надеется, что подготовка к соглашению между Украиной и Европейским Союзом возобновится в ближайшем будущем».

Баирд отмечает, что 15 ноября он разговаривал с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, чтобы убедить Украину подписать это соглашение. «Особенно разочаровывает то, что с того времени правительство Януковича приняло решение повернуться спиной к основательным усилиям, сделанным Европейским Союзом и всеми западными партнерами Украины, в частности Канадой, чтобы помочь Украине воплотить свои европейские стремления», - подчеркнул глава МИД Канады.

Он отмечает, что правительство Канады также «очень обеспокоено тем, что власть Украины не предприняла надлежащие шаги, чтобы уладить вопрос выборочного правосудия в случае заключенной Юлии Тимошенко, лидера украинской оппозиции. Это продолжает препятствовать демократическому развитию Украины, поскольку законная и активная оппозиция является неотъемлемой частью жизнеспособной и эффективной демократии».

В то же время, «Канада одобряет решение Европейского Союза держать двери открытыми и поддерживает народ Украины в его стремлении к общим для многих ценностям, которые были бы закреплены этим соглашением».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В тот же день по всей Украине начали проходить массовые акции протеста с требованиями подписать Соглашение об ассоциации.

Председатель Верховной рады Украины Владимир Рыбак во главе парламентской делегации находится с официальным визитом в Канаде. Сегодня, 25 ноября, стало известно, что украинцы Канады отменили встречу с Рыбаком. Предварительно планировалось, что Рыбак встретится с президентом Конгресса украинцев Канады Павлом Гродом, исполнительным директором этой организации Тарасом Залуских и другими представителями украинской диаспоры. После последних событий в Украине встреча была отменена.