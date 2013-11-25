Фюле назвал крайний срок решения вопроса об ассоциации с Украиной

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал утро пятницы, 29 ноября, крайним сроком для принятия Украиной решения относительно Соглашения об ассоциации.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил во время видеомоста с Киевом.

"Мы готовы и двери открыты. В буквальном смысле крайний срок для решения - это утро пятницы", - сказал Фюле.

"Да, существует надежда на подписание и надежда, как известно, умирает последней", - добавил он.

"Я знаю о решении в прошлый четверг украинского правительства. Мы знаем, что, согласно Конституции Украины, это Президент подписывает такого рода договоры. Такое Соглашение об ассоциации заключают все члены ЕС. Такая возможность не предоставляется каждый второй день или каждую вторую неделю. Сейчас все в руках украинской стороны, которая попросила о паузе", - заявил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Это решение вызвало акции протестов в Киеве, регионах Украины, а также за рубежом.

В частности, 24 ноября более 100 тыс. человек приняли участие в митинге в Киеве, требуя от власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

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