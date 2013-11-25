Анонс на 26 ноября

* Состоится 6-национальная презентация Отчета о конкурентоспособности регионов Украины 2013. В рамках презентации Фонд " Эффективное управление" представит подход к определению индекса глобальной конкурентоспособности экономики страны, результаты исследования конкурентоспособности регионов Украины 2013 г., и в качестве специального проекта - анализ уровня развития бизнеса в стране. Также в рамках презентации состоится выступление Стефана Мергенталера, руководителя группы прогнозирования ВЭФ, который расскажет о проекте разработки сценариев экономического развития Украины до 2030 года.

* Круглый стол на тему: "Строительство жилья "как в Европе": чего ждать украинским застройщикам от евроинтеграции"? Вопрос: Чем "грозит" евроинтеграция строительству жилья и первичном рынке недвижимости? Иностранный капитал на украинском строительном рынке. Непосредственно почувствует экономика Украины после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС? Что делают власти и строители надежности застройщиков?

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Город в кармане у олигарха?..» Пресс-конференция рабочих лидеров Вольногорского горно-обогатительного комбината ОАО «Крымский титан» и Всеукраинского профсоюзного объединения «Демократические профсоюзы Украины». Вопрос: нарушение трудового законодательства, законодательства о профессиональных союзах и Коллективного договора на Вольногорском горно-металлургическом комбинате ОАО «Крымский титан»; остановки городской ТЭЦ г. Вольногорск Днепропетровской области; манипуляции с ценами на продукцию и налогами. Участники: Сергей Годько, председатель Первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины Вольногорского ГМК ОАО «Крымский титан»; Виктор Копаненко и Сергей Сергеев, члены профкома ПВО НПГУ ГМК Вольногорского ГМК, Алексей Кляшторный, председатель ЦКК Всеукраинского профсоюза «Народная солидарность», сопредседатель «ГПУ», Дмитрий Филипчук, председатель Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины, сопредседатель «ГПУ». Организаторы: Всеукраинский профсоюз «Народная солидарность», Общественное объединение «Украинское дело» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 067 5487728, 050 8004546

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